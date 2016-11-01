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Narenciye yüklü TIR alev aldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde narenciye yüklü bir TIR alev aldı.

Narenciye yüklü TIR alev aldı

01 Kasım 2016 16:45

Antalya’dan yurt dışına narenciye taşıyan Ahmet Çetin yönetimindeki 07 LRB 62 plakalı TIR, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında hareket halindeyken aniden yanmaya başladı. Samsun istikametinden Ordu istikametine gitmekte olan TIR’ın arka tarafındaki dorsenin alev aldığını gören şoför Ahmet Çetin hemen aracı sağ tarafa çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri dorsedeki yangın fazla büyümeden söndürdü. 

Yangının soğuk hava deposundaki soğutucudan kaynaklandığı öğrenilirken, TIR’daki bir miktar meyve zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hamza Alp

ORDU 


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