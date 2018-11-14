Narenciyeden dev figürler

4 yıl aradan sonra Mersin yeniden festivaline kavuşuyor. İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 4 yıldır çeşitli nedenlerden yapılmıyordu. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 55'inin karşılandığı Mersin'de, festival hazırlıkları sürdürülüyor. Mersin Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, merkez ilçe belediyeleri ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle düzenlenecek olan festival, bu yıl 17-18 Kasım tarihleri arasında Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park'ta gerçekleştirilecek. Festival kapsamında binlerce narenciye ürünü kullanılarak, ilginç figürler oluşturuluyor. Helikopter, tren, gemi, Mevlana gibi dev figürler de ortaya çıkarken, vatandaşlar şimdiden figürlere ilgi göstermeye başladı.

Festival alanında çalışan Gülperi Şılav, narenciye ürünlerinde çok çalıştığını söyledi. Daha önce dizim anlamında birçok şehirde çalıştığını belirten Şılav, "Buraya da arkadaşların vesilesiyle geldik. Festivale bizim de bir katkımız olsun, yapalım istedik. Ürünler beğenilir mi bilmiyorum ama en güzelini yapmaya çalıştık. Figür olarak ilk defa yapıyoruz. Normalde sandık, ambalaj işleri yapmıştık. Burada da burçları yapıyoruz. Bu şekilleri yapmak çok zevkli, güzel. Çok hoşumuza gidiyor. Keşke sürekli böyle festivaller olsa, biz de bunları yapsak. Zevk alarak bunları yapıyoruz" dedi.

Ayşe Öz ise bu festival hazırlıklarına ilk defa geldiğini belirterek, "Daha önce arkadaşlarım gelmiş, yapmış. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Ayrıca bir de gelir oldu. Çok memnunuz. Figür yapmak aslında zor değil alışınca kolay geliyor. İlk zamanlarda zor oluyor ama sonradan alışıyorsun. Hoşumuza gitti. Bu festivalin devamını bekliyoruz" diye konuştu.

"NARENCİYEMİZİ TANITMA İMKANIMIZ OLACAK"

Zeynep Turgut da festivalin yapılmasının kendileri için çok güzel olduğunu belirterek, "Özellikle kadınlar için bu iyi oldu. Hem narenciyemizi tanıtıyoruz hem de bir gelir oluyor. Bu festivale 3. kez katılıyorum. Yapmak zor değil aslında biz alışığız artık. Ben sürekli narenciye bahçelerine toplamaya gidiyordum. Biz Toroslar'ın kadınlarıyız. Yerimizde duramıyoruz. Tabi toplamak daha kolay. İş figürü ortaya çıkarabilmektir. Bu festivalle hem narenciyemiz tanıtılıyor hem şehrimiz tanıtılıyor. Tanıtımın yanında narenciyeye de talep artıyor. Ürünler çiftçilerimizin ellerinde kalmıyor. Narenciye ürünlerinden tır, helikopter, zürafa, mantar, kaplumbağa, arabalar, Mevlanalar, uçaklar, gitar gibi birçok figür yaptık. Güzel güzel figürlerimiz var. Yaptıklarımızı görünce ne kadar güzel yaptığımızı görüyoruz ve kendimizle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

(Koray Ünlü-Güray Gürdal/İHA)