Narın faydaları nelerdir nar suyu neye iyi gelir?

Nar, C vitamini, K vitamini, B vitamini grubu gibi vitaminlerden ve omega 3 yağ asitleri demir, magnezyum, fosfor, potasyum, folat, manganez, selenyum ve çinko minerallerden oluşan sağlık için inanılmaz faydaları olan harika bir meyvedir. Nar ayrıca antiviral, antitümör ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da katıldığı tv programlarında narın faydalarından her zaman bahsetmektedir.Bağışıklığı güçlendirir, kanseri önler, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. İşte nar ve nar suyunun sağlık için faydaları;