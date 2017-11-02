Narko-Mobil Projesi hayata geçti

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliğinden yapılan açıklama şöyle: “Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal medya üzerinden uyuşturucu ile mücadele konusunda gelen başvuruların hızlı bir şekilde tespit edilerek, cevaplanması sağlanacağı ve faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Narko-Mobil Projesi hazırlanmıştır.

Bu kapsamda internet tabanlı anlık mesajlaşma uygulamaları kullanılarak narkotik suçların ihbar edilmesinin kolaylaştırılması, ihbarların konunun uzman personeli olan narkotik birimlerince incelenmesi ve gelen ihbarlar ile suçun tespiti ve men edilmesi sağlanabilecektir. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Narko-Mobil Projesi kapsamında gerekli hazırlıklar yapılarak narkotik suçlarına yönelik 0552 155 18 18 numaralı Whatsapp ihbar hattı oluşturulmuş, vatandaşlarımızın ve Emniyet Teşkilatımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan broşürümüz Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü resmi sitesinde yayınlanmıştır.”

Hilmi Çelikel

