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Narkotik dedektör köpeği 99 kilo eroin buldu

Erzincan'da bir tırda narkotik dedektör köpeği 'Maço'nun katılımıyla yapılan aramada 99 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeği 99 kilo eroin buldu

03 Şubat 2017 15:11

Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde uygulama yapan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri B.G. idaresindeki bir tırda 'Maço' isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada tırın dorsesinin içerisinde bulunan tahta paletler içerisine saklanmış vaziyette 99 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki uygulama noktasına gelerek incelemelerde bulunan Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yaptığı açıklamada terör örgütlerine finans sağlayan uyuşturucu şebekeleri ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Erzurum-Erzincan yol uygulama noktasında görev yapan arkadaşların şüpheli bir tırı durdurmaları neticesinde araç içerisinde polis köpeği ile yaptığımız incelemede, içerisinde eroin maddesi olduğunu düşündüğümüz uyuşturucu ele geçirilmiştir. Uyuşturucu şebekelerinin terör örgütüne finans sağladığı, yarınımız olan gençlerimizi zehirlediği herkesin malumudur. Bunlarla mücadelemiz 24 saat aralıksız devam edeceğinin bilinmesini isteriz. Operasyonu yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
İçerisinde uyuşturucu yakalanan tır şoförü B.G. ve yanında bulunan H.B.Ö. hakkında ise adli işlem başlatıldı. 

Abdullah Aslan

Etiketler: erzincan, narkotik dedektör köpeği


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