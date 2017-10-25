Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Lisesi önünde 2 şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında bir şahısta 17 fişek (7.19 gr) diğer şahısta 7.97 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslardan birinin başkasına ait kimlik beyan ettiği tespit edilerek arandığı ortaya çıktı.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakalanan şahsın işyeri, ikameti ve tespit edilen bekar evinde yapılan aramada 75 gr bonzai maddesi daha ele geçirildi.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Akbuğa



