Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde Maden ilçesi Gezin köyü yakınlarında yol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği “Badi” ile birlikte arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği spor çantasını açan jandarma ekipleri, su dolu kavanozların altına gizlenmiş, 2 kilo kubar esrar buldu. Çantanın sahibi olduğu öğrenilen şüpheli D.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticaretinden ifadesi alınacak olan şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı