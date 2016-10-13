Marmaris İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri Muğla İl Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde, Bayır mahallesinde bir evde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahsa ait bir ev ve eklentilerinde, Uyuşturucu Madde Arama Köpek Unsuru (Engel) desteğinde yapılan arama neticesinde,Cam kavanozlar içerisinde evin muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Söz konusu olay ile ilgili olarak (1) şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Jandarma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada,“Toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde, başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlanan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Vural Efecik