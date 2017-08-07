Narkotik köpeği Julien lüks cipte 42 kilogram eroin buldu

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edildiği bildirilen uyuşturucuların İzmir'e getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, hemen harekete geçerek M.A.(61)’nın kullandığı lüks cipi takip etti ve bir müddet sonrada durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Julien, aracın bagaj kısmına aşırı tepki vermesi üzerine, polisler detaylı bir arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmı stepne bölümüne gizlenmiş eroinler ele geçirildi.

82 adet ayrı ayrı paketlere hazırlanmış 42 kilogram eroin teker teker araçtan alınarak el konuldu. Eroinlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu ifade edilirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

