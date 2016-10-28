Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getirerek piyasaya sürmeyi planlayan bir şebekeyi belirleyerek çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli takibe alındı. Polis ekipleri şüphelileri Büyükçekmece’de araç değiştirirken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, uyuşturucuların saklandığı Silivri’deki bağ evine de baskın düzenlendi.

Uyuşturucuları narkotik köpeği ‘Panzer’ buldu

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen baskında, narkotik köpeği ‘Panzer’de aramalara katıldı. Narkotik köpeği Panzer’in bahçede belirlediği yerde yapılan kazı sonucu gömülü tahta sandıkların içinde 53 kilo eroin, 9 kilo kokain, 20 kilo esrar, 2 tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan baba H.Ö, oğlu S.Ö ve F.M sorguya alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Şebeke suç makinesi çıktı

Emniyette sorguya alınan H.Ö’nün 35 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenirken, oğlu S.Ö’nün ise asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli F.M’nin ise cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tugay Saday

İSTANBUL