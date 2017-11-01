Narkotik köpek kasadaki esrarı buldu



Denizli’de uyuşturucu madde kullanımını önlemek için Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Uyuşturucu ile Mücadele Timleri Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde asayiş ve uyuşturucu uygulaması yaptı. KOM ile Narkotim ekiplerinden oluşan 230 polis, kent merkezindeki kafe, iş yeri ve işlek caddelerde uyuşturucu araması yapıldı, şüpheli şahısların kimlik sorgulaması yapıldı.

Narkotik Köpeği esrarı çelik kasada buldu

Özellikle yabancı uyruklu şahısların sorgulamasını yapan ekipler, şüpheli şahısları, kafeleri ve araçları didik didik aradı. Kafelere giren ekipler, ‘Chaco’ isimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan arama sırasında bir kafenin çelik kasasına narkotik köpeği Chaco tepki verdi. Tepki üzerine arama izninin çıkarılmasıyla yapılan aramada, çelik kasanın kilitli bölümünde bir miktar esrar ele geçirildi. Uygulama sırasında narkotik köpekleri Afgan uyruklu bir kişiye tepki verince üzerinde arama yapıldı. Aramada şüphelinin üzerinden bir miktar metanfetamin bulundu. Uygulamada, ayrıca kristal metenfatamin, ecstacy uyuşturucu hapı ele geçirildi.

563 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı

Kafelerin yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda yapılan uygulamada, 563 kişini genel bilgi taraması (GBT) sorgulandı. Ekipleri, şüphelendikleri şahısları üst aramasından geçirirken, kontrollerde üzerinde kimliği bulunmayan yabancı şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı. Uygulamada, 10 İran uyruklu ve 1 Afgan uyruklu, 4’ü ise çeşitli nedenlerle gözaltına alındı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndan şüpheli olan bir araç durdurularak, köpeklere arama yapıldı. O sırada etrafta bulunan meraklı vatandaşlar etrafa toplanıp izledi.

Yaklaşık 2.30 saat süren uygulamada, narkotik köpekleri ‘Chaco’ ve ‘Şat’ı gören gençler, onunla ilgilendi, sevgi gösterisinde bulundu, köpeklerle fotoğraf çektirdi.