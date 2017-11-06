Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Battalaltı olarak bilinen bölgede yaptığı operasyonda E.S.(26) ve H.B.(29) yakalandı. Zanlıların üst ve araç aramalarında 4 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslardan E.S hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yapılan bir başka operasyonda ise 21 yaşındaki O.A. yakalandı. Zanlının üst, ev ve araç aramasında 7 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. O.A. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.