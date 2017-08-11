Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Tekirdağ KOM) ekipleri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (çorlu KOM ekipleri Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığı değerlendirilen bir ev ile metruk alanda arama yaptı.

Yapılan aramalarda 272 adet satışa hazır fişek halinde bonzai adı verilen sentetik kannobinoid, poşet içerisinde bir kilogram sentetik kannobinoid, yaklaşık bin 500 adet uyuşturucu nitelikli hap, bir adet tabanca, iki adet tüfek, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ile yine uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin TL para ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin

