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Narkotik uygulaması film sahnelerini aratmadı

Bursa'da yapılan uyuşturucuya yönelik operasyonda Narkotik Köpeği Alfa araçlarda saklanan uyuşturucu maddeleri bulurken, motorize ekipler kaçmaya çalışanları kıskıvrak yakaladı. Dev uygulamada 100'den fazla polis görev aldı, 300 kişi sorgulandı ve 120 araç didik didik arandı. Aramalarda 10 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ele geçirildi.

Narkotik uygulaması film sahnelerini aratmadı

05 Ekim 2016 00:43

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde merkez Osmangazi ilçesi Çukurca ve Soğanlı Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına savaş açıldı. 100'den fazla polisin 4 ayrı noktada akşam saatlerinde başladığı operasyonda geçen her araç ve araçlardaki şahıslar detaylı şekilde incelendi. Şüpheli görülen araçlarda Bursa'daki başarılarıyla isim yapmış Narkotik köpeği Alfa arama yaptı. Alfa aradığı bir araçta 10 gram metamfetamin buldu.

Kaçmaya çalışanlara "Motorize" müdahalesi
Uygulama esnasında polisin dur ihtarına uymayan sürücüler için motorize ekipler hazırda bekledi. Kaçmaya çalışan bir sürücünün takibi ise kameralara yansıdı. Dur ihtarına uymayan bir kamyonet sürücüsünün hemen ardından çıkan 2 Yunus ekibi havaya uyarı ateşi açtı. Uyarılara uymayan araç kısa bir mesafede yakalandı. Araç içerisindeki sürücü ve sürücünün yeğeni olan çocuk gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuru bulunmazken trafik ekipleri sürücünün ehliyetsiz olmasından ve trafik yönünden diğer kusurları bulunmasından dolayı aracı trafik otoparkına çektirdi.

Uygulama zehir tacirlerinin yolunu kesti
Yapılan kapsamlı aramalarda 300 civarında şahıs ve aralarında toplu taşıma araçlarının da bulunduğu 120 araç arandı. Aramalarda 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ele geçirilirdi. Öte yandan asayiş ve trafik yönünden yapılan incelemelerde 2'si aranan şahıs olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı, 2 ehliyetsiz sürücüye cezai yaptırımlar uygulandı ve 1 çalıntı araba yakalandı.
Öte yandan yapılan uygulamaların kapsamlı bir şekilde devam edeceği öğrenildi. 

Enver Fatih Tıkır
 

Etiketler: narkotik uygulama


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