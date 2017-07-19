Narkotik uygulamasında şüpheliden polise ilginç cevap

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler Tuna Mahallesi’nde bulunan çeşitli sokak ve parklarda narkotik suçlara yönelik geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamaya Motosikletli Yunus Timleri ve Çevik Kuvvet Polisi de destek verdi. Polis ekipleri şüpheli görülen kişileri ve araçları durdurarak arama ve GBT uygulaması (Genel Bilgi Tarama) yaptı. Bazı kahvehanelerde de arama yapan polis ekipleri, iş yeri ve çevresini didik didik aradı.

Uygulama yapan polis, bir şahsın üstünü aradı. Şahsın cebinden yaprakların çıkması üzerine polis ekipleri, şahsa 'Bunları ne yapıyorsun' diye sordu. Bunun üzerine şahıs, “Hanımın saçık dökülüyor” deyince, polis, “Ona kına yakacaksın yani” dedi.

Alper Korkmaz



