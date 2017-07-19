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Narkotik uygulamasında şüpheliden polise ilginç cevap

İstanbul polisi, Esenler’de narkotik suçlarına yönelik uygulama yaptı. Polis, şüpheli gördükleri şahıslarda üst araması yaparken, bir şahsın cebinden çıkan yaprakların sorulması üzerine verdiği cevap şaşırttı.

Narkotik uygulamasında şüpheliden polise ilginç cevap

19 Temmuz 2017 17:56
Narkotik uygulamasında şüpheliden polise ilginç cevap - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler Tuna Mahallesi’nde bulunan çeşitli sokak ve parklarda narkotik suçlara yönelik geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamaya Motosikletli Yunus Timleri ve Çevik Kuvvet Polisi de destek verdi. Polis ekipleri şüpheli görülen kişileri ve araçları durdurarak arama ve GBT uygulaması (Genel Bilgi Tarama) yaptı. Bazı kahvehanelerde de arama yapan polis ekipleri, iş yeri ve çevresini didik didik aradı.
Uygulama yapan polis, bir şahsın üstünü aradı. Şahsın cebinden yaprakların çıkması üzerine polis ekipleri, şahsa 'Bunları ne yapıyorsun' diye sordu. Bunun üzerine şahıs, “Hanımın saçık dökülüyor” deyince, polis, “Ona kına yakacaksın yani” dedi.

Alper Korkmaz

 

Etiketler: Esenler, İstanbul


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