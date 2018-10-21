İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotimlerden metruk binalara baskın

Narkotimlerden metruk binalara baskın
Narkotimlerden metruk binalara baskın

İstanbul Beyoğlu’nda narkotimler gerçekleştirdiği sokak uygulamasında vatandaşların GBT’lerini sorguladı, şüpheli araçları didik didik aradı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandığı ve satıldığına dair çok sayıda ihbar aldı. İhbar üzerine hazırlıklarını tamamlayan narkotimler, harekete geçerek belirlenen adreslerde narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında tim, şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularının yaparken, şüpheli araçları da durdurarak didik didik aradı.

“HACI HÜSREV EVİMİZ, ARAS BABAMIZ”
Öte yandan uygulama esnasında bir duvar grafiti sanatıyla yazılan “Hacı Hüsrev evimiz, Aras babamız” yazısı ise dikkat çekti. Ara sokaklara ve metruk binalara da giren tim, uyuşturucu madde içiminde kullanılan birkaç malzeme de ele geçirdi. Ayrıca polis, uygulama yaptıkları adreste uzun süredir park halinde olan bir otomobilden de şüphelendi. Dakikalarca aracın sahibini arayan polis, ortaya çıkmaması üzerine otomobili trafik çekicisi yardımıyla otoparka çektirdi. Narkotimlerin sokaklardaki uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.