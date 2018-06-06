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NASA Juno’nun Jupiter görevini uzatıyor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Jüpiter’in yörüngesindeki uzay aracı Juno’nun görev süresini 3 yıl daha uzatacağını bildirdi.

NASA Junonun Jupiter görevini uzatıyor

06 Haziran 2018 15:35

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jüpiter’in sırlarını çözmek için 2011’de uzaya fırlatılan uzay aracı Juno’nun görev süresini 3 yıl daha uzatacağını bildirdi.

Juno’nun Güneybatı Araştırma Enstitüsü’nden sorumlu araştırmacı Scott Bolton, "NASA, Juno’nun planlanan görevini bitirmesi için 2022’ye kadar onay verdi. Yörüngeye girmek planlandığından daha da uzun sürüyor bu yüzden Juno’nun planlanan bilimsel ölçümleri toplamak için daha fazla zamana ihtiyacı var" dedi.

Juno, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’in sırlarını çözmek için 5 Ağustos 2011’de fırlatılmıştı. NASA’ya ait uzay aracı Juno, 5 yıl süren yolcuğun ardından 4 Temmuz 2016’da Jüpiter’in yörüngesine girmişti.

O zamandan bu yana, Jüpiter’in derinliği, yüzeyinin altındaki gazın üç boyutlu görünüşleri ve aurorasının nasıl çalıştığı gibi yeni bilgiler edinmeye çalıştı. Ayrıca, şimdiye kadarki en iyi Jüpiter fotoğraflarını bizlere iletti.
Son zamanlarda Juno’nun motorunda yaşanan arıza nedeniyle, yörüngesinin 14 gün kısalması bekleniyordu. Bu riskten kaçınmak için iptal edilen manevra, uzay aracının bir süre daha çalışmasına imkan ve bilim adamlarına, bilimsel verileri toplamak için daha fazla zaman tanıyacak.  

 

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