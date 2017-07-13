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NASA, Jupiter'deki 'Büyük Kırmızı Leke'yi yakından fotoğrafladı

NASA, uzay aracı Juno Jüpiter' de yüzyıllardır devam ettiği belirtilen ve "Büyük Kırmızı Leke" adlı antisiklonik fırtına şuana kadarki en yakın fotoğraflarını çekti.

NASA, Jupiterdeki Büyük Kırmızı Lekeyi yakından fotoğrafladı

13 Temmuz 2017 16:31

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı Juno, 16 bin kilometrelik alana sahip "Büyük Kırmızı Leke" adlı fırtınanın fotoğraflarını yayınladı. Çarpıcı fotoğraflar, uzay aracının lekeye doğru gerçekleştirdiği ilk yakın uçuşunda çekildi. Büyük Kırmızı Leke’nin fotoğrafları, fırtınanın boyutunun yanı sıra göz alıcı rengini de ortaya çıkardı.

Juno programında görevli astronot Jared Espley, fotoğrafların doğal sanat eserleri olduğunu kaydederek, lekenin güzelliği karşısında elde ettiği izlenimin önemini dile getirdi.

Pazartesi günü gerçekleşen uçuş, bir uzay gemisinin şuana kadar 'Büyük Kırmızı Leke’nin 3 bin 500 kilometre yakınından ve fırtına bulutlarının 9 bin kilometre uzağından yaptığı ilk uçuş oldu. 

Etiketler: Jüpiter, nasa


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