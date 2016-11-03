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NASA, Mars’ta yumurta büyüklüğünde göktaşı tespit etti

NASA tarafından, Mars’ta yumurta büyüklüğünde koyu, pürüzsüz ve parlak bir göktaşı tespit edildi.

NASA, Marsta yumurta büyüklüğünde göktaşı tespit etti

03 Kasım 2016 11:06

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta bugüne kadar görülmemiş bir göktaşı tespit etti. Yumurta büyüklüğündeki göktaşı NASA’nın Mars’taki Curisoity aracıyla 27 Ekim’de tespit edildi. Koyu, pürüzsüz ve parlak bir görünüme sahip göktaşı lazer destekli görüngeölçer ile incelendi. NASA tarafından da onaylanan cismin demir-nikel bileşimine sahip meteor olduğu kaydedildi.

Daha önce de Mars’ta benzer örneklerinin bulunduğu ancak ilk kez yumurta büyüklüğünde bir meteor tespit edildiği aktarıldı.
 

Etiketler: nasa


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