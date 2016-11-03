Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta bugüne kadar görülmemiş bir göktaşı tespit etti. Yumurta büyüklüğündeki göktaşı NASA’nın Mars’taki Curisoity aracıyla 27 Ekim’de tespit edildi. Koyu, pürüzsüz ve parlak bir görünüme sahip göktaşı lazer destekli görüngeölçer ile incelendi. NASA tarafından da onaylanan cismin demir-nikel bileşimine sahip meteor olduğu kaydedildi.

Daha önce de Mars’ta benzer örneklerinin bulunduğu ancak ilk kez yumurta büyüklüğünde bir meteor tespit edildiği aktarıldı.

