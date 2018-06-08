NASA’dan büyük keşif

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında bilim insanları, NASA’nın Mars gezgini Curiosity tarafından gezegende organik moleküllerin bulunduğunu açıkladı. NASA’nın gezegen çalışmaları konusunda uzmanı biyokimyacı ve jeolog Jen Eıgenbrode keşfi, “Çok eski bir göl yatağında yer alan kayalarda organik moleküller bulduk” diyerek duyurdu. Söz konusu kayaların yaklaşık 3 milyar yıl yaşında olduğu ifade edildi.

NASA ayrıca keşfin Mars’ta yaşam olduğu anlamına gelmediğini ancak bulunan moleküllerin hayati önem taşıyan ipuçları verdiğini özellikle belirtti. Güneş Sistemi Keşfi Bölümü Yöneticisi Paul Mahaffy, “Organik bileşenler bizim yaşamı araştırmamızda temel taşlarıdır” diye konuştu.

Curiosity Gezgini kendisine özel sosyal medya sayfasından da keşfe dair, “Mars’ta yaşam bulmadım fakat işaretler diyor ki doğru yoldayız” paylaşımı yapıldı.

6 Kasım 2011’de Dünya’dan fırlatılan ve 6 Ağustos 2012’de Mars’ta bulunan Gale Krateri’ne inen Mars gezgini Curiosity, 2013 yılında yaptığı testlerde Mars’ta canlı mikroplar bulunabileceğini, 2014’de organik kimyasal olan metan bulmuştu.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

