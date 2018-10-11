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NASA'dan Rusya'ya teşekkür

NASA'dan Rusya'ya teşekkür
NASA'dan Rusya'ya teşekkür

NASA, Rus kurtarma ekiplerine Soyuz roketi fırlatılışında sırasında yaşanan kaza sonrası gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurumu NASA, Soyuz roketi fırlatılışında sırasında yaşanan kaza sonrası gösterdikleri çabadan dolayı Rus kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Gazetecilere açıklamada bulunan NASA ISS Heyet Başkanı Kenny Todd, "Rus arama kurtarma ekiplerine özel teşekkürlerimi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

NASA, 'Soyuz' kazasının nedenlerini araştırmak için bir grup kuracak. Todd yaptığı açıklamada ayrıca NASA'nın, Soyuz kazasının nedenlerini araştırmak için bir ekip oluşturacağını da duyurdu. Heyet Başkanı, kurulacak ekibinin yaşanan olayı derinlemesine inceleyeceğini bildirdi. 

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yapmıştı. Rus kozmonot ve ABD'li astronot'un durumunun ise iyi olduğu aktarılmıştı.  

Şehriyar İmanbeyli
 

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