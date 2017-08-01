Nasrettin Hoca hediye dağıtınca izdiham yaşandı

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Sahil Amfi Tiyatro alanında Süleymanpaşa Müftülüğü ve Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen ‘Yaz Kur'an Kursları Bitirme Töreni’ne Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcileri, Süleymanpaşa Müftülüğü yetkilileri ve yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, önce çocukların Kuran-ı Kerim tilaveti sonra da 15 Temmuz gösterileri ile devam etti.

Programda STK’lar adına konuşma yapan Birlik Vakfı Tekirdağ Temsilcisi İrfan Koca, "Değerli öğrenciler kendinizle gurur duyun. Tatil yapmak ve o kafe senin bu kafe benim diye vakit öldürmek yerine Yaz Kur’an kurslarını tercih ettiniz. Dininizi öğrenerek anne babanıza, vatanınıza hayırlı birer evlat olmaya karar verdiğiniz için sizleri kutluyorum. Değerli anne ve babalar kendinizle gurur duyun. Her şeyinizden ödün vererek çocuklarınıza sahip çıktınız" dedi.

Yüzlerce çocuk birden akın edince izdiham yaşandı

Konuşmaların ardından sıra hediye takdim törenine geldi. Çocuklara oyuncak hediye vermek için sahneye Nasrettin Hoca eşeğiyle birlikte davet edilince, yüzlerce çocuk birden sahneye akın etti. Sahneyi dolduran yüzlerce çocuk izdihama neden olurken hediyeleri dağıtan Nasrettin Hoca da zor anlar yaşadı. Hediyelerini kapan kimi çocuklar ailelerinin yanına dönerken, kimi çocuklar da Nasrettin Hoca’nın eşeğine binmek için yarıştı.

Hediyeler tükenince bu defa dereceye giren çocuklar sahneye davet edilerek, dizüstü bilgisayar, tablet cep telefonu ve yazıcı hediye edildi.

Hediye takdim töreninden sonra program sona ererken, çocuklara Kuran-ı Kerim dersi veren hocalara da çiçek takdim edildi.

Halil Dağ



