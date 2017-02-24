Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki”, Mahruki ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

Mahruki’nin dava konusu sözleri sarf ettiği televizyon programındaki konuşmasının çözümleri ve soruşturma ile hakimlik aşamasında alınan ifadelerine yer verilen iddianamede, Mahruki’nin programda söylediği sözlere yer verilerek Mahruki’nin ifadesinin, “Savunmanın yeterli olmadığı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu” şeklinde değerlendirildi. İddianamede, ayrıca “Savunmaların aksine dava açılması için yeterli nitelikte delil olduğu ve yeterli şüphenin oluştuğu” anlatıldı. Savcılık, Mahruki’nin “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İfadesinde ne demişti?

Mahruki, hakimlik sorgusunda soruşturma konusu televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını zikretmediğini söyleyerek, “Dosyaya son anda bu devran değişecek şeklinde bir kayıt geçmiş. Ben televizyon programında hiçbir şekilde Recep Tayyip Erdoğan’ın adını geçirmedim. Sadece adaları veren kişilerin vatana ihanet suçundan yargılanacağını dile getirdim. Bunu herkes söylemektedir. Devran değişecek demek Türk Dil Kurumu’nda ve her yerde kullanılan bir şeydir.

Bunu kötü niyetle veya bir şeye işaret olarak kullanmadım. Ben programda zaten Cumhurbaşkanı’nın adını zikretmedim. O tarihte zaten sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı değil Başbakan’dı. Ben kesinlikle Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmedim. Hatta yanlış anlamadan dolayı daha sonra kendisinden bütün kamuoyu önünde özür diledim. Olayın yanlış anlaşılmasından dolayı pişmanım. Benim sayın Cumhurbaşkanı’na hakaret ya da tehdit gibi bir amacım yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Başak Akbulut