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Natalia Pereira, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 2 yıldır forma giyen Brezilyalı voleybolcu Natalia Pereira, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Natalia Pereira, Fenerbahçeden ayrıldığını açıkladı

22 Nisan 2018 14:20

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen smaçör Natalia Pereira ayrılığını duyurdu. 28 yaşındaki voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpten ayrılığını açıklarken, mesajında Fenerbahçe Kulübü’ne teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: 

“Aslında hiçbir şey beklediğim gibi bitmedi. Takıma umduğum kadar katkı sağlayamadım. Ancak işte spor bazen böyle bir şey. Ne var ki bu tip şeylerin bize bir şekilde bazı şeyleri öğrettiğini düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi özleyeceğim kızlar. Bu iki yıl için Fenerbahçe’ye de teşekkürler. Bu büyük kulübün bir parçası olmak müthiş bir deneyimdi. Kendimi evimde hissettiğim bu özel şehri ve ülkeyi her zaman hatırlayacağım. Geleceğim konusunda şu aşamada kesin olan bir şey yok. Ancak sizleri en kısa sürede görmek isterim."  

 

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