Nathan Kabasele Gazişehir Gaziantepspor’da

Gazişehir Gaziantep, Belçika Ligi'nin güçlü ekiklerinden Anderlecht'te forma giyen hücum oyuncusu Nathan Clement Kabasele ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyme başarısı gösteren Belçikalı oyuncu yeni sezonda, Gazişehir Gaziantep’te ter dökecek.

23 yaşındaki oyuncu Kabasele, kariyerine Belçika Ligi'nin önemli ekiplerinden Anderlecht'in altyapısında başladı. Westerlo, De Graafschap ve Mouscron takımlarında forma giyen hücum futbolcusu, son olarak ise Anderlecht'te görev yaptı. Hücumda her bölgede forma giyme özelliğine sahip olan genç yıldız, 128 resmi müsabakaya çıkıp 30 gol atma başarısı gösterdi. Kabasele, bu sezondan itibaren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyecek. Belçikalı oyuncu kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı terletecek.