NATO Karargahında iki gün sürecek toplantıya Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Toplantıda NATO Dışişleri Bakanları, Balkanlardan Orta Doğu bölgesine uzanan coğrafyada İttifakın istikrarı yayma çabalarını ve bu bağlamda karşılaşılan sınamaları değerlendirecek. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının da katılımlarıyla düzenlenecek oturumda NATO-AB işbirliği ele alınacak. Toplantı kapsamında akşam düzenlenecek çalışma yemeğinde İttifak’ın Rusya’yla ilişkileri görüşülecek. NATO-Ukrayna Komisyonu oturumunda, Ukrayna’daki mevcut güvenlik durumu, Minsk Anlaşması’nın uygulanma süreci ve Ukrayna’nın İttifak’la ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı vesilesiyle, Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’na katkıda bulunan harekat ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilecek oturumda, ülkedeki son gelişmeler değerlendirilecek. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de bulunacağı süre zarfında müttefik ve ortak ülkelerden mevkidaşlarıyla bazı ikili temaslar gerçekleştirecek.

Derya Yetim

BRÜKSEL