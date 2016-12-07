NATO Karargahında dün başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. NATO dışişleri bakanlarının, Balkanlardan Orta Doğu bölgesine uzanan coğrafyada ittifakın istikrarı yayma çabalarını ve bu bağlamda karşılaşılan sınamaları değerlendireceği toplantıya Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının da katılımlarıyla düzenlenecek oturumda NATO-AB işbirliği ele alınacak.

Bugün yapılacak oturumda Afganistan reformları gözden geçirilecek ve terörle mücadele kapsamında Afganistan’daki NATO varlığı görüşülecek. Öte yandan dışişleri bakanları, Ukrayna’daki durumu görüşmek üzere NATO-Ukrayna Komisyonu ile bir araya gelecek.

Derya Yetim



