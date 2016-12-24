NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika’da arabasında başından vurulmuş halde bulundu. Şüpheli ölümün 16 Aaralık’ta meydana geldiği ve medyadan gizlendiği ortaya çıktı. Chandelon'un cesedine, iş yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta ulaşıldı. NATO’da teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli olan Chandelon’un cesedinde ulaşılan ilk bulgularda suikast ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Chandelon'un üç silahının olmasına rağmen bulunduğunda yanında başka silahın olması şüpheleri daha da çok artırıyor.

