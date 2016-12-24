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NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon arabasında ölü bulundu

Rus Büyükelçi Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Polshikov'un ölümünden sonra bu kez de NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, başından vurulmuş halde bulundu. Suikast ihtimalinin yüksel olması dünyada şok etkisine neden oldu.

NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon arabasında ölü bulundu

24 Aralık 2016 10:41

NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika’da arabasında başından vurulmuş halde bulundu. Şüpheli ölümün 16 Aaralık’ta meydana geldiği ve medyadan gizlendiği ortaya çıktı. Chandelon'un cesedine, iş yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta ulaşıldı. NATO’da teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli olan Chandelon’un cesedinde ulaşılan ilk bulgularda suikast ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Chandelon'un üç silahının olmasına rağmen bulunduğunda yanında başka silahın olması şüpheleri daha da çok artırıyor.
 

Etiketler: Nato, NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Rus Büyükelçi Karlov, suikast


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