NATO Genel Sekreteri Polonya’ya gidecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24-25 Ağustos tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’yı ve Orzysz şehirlerini ziyaret edecek.

Stoltenberg, Varşova ziyaretinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Beata Szydlo, Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve Savunma Bakanı Antoni Macierewicz ile ikili görüşmelerde bulunacak. Cuma günü Orzysz’e gidecek olan Stoltenberg, askeri eğitim karargahında NATO’nun Polonya’daki gelişmiş ileri varlığına katkıda bulunan birliklerle bir araya gelecek.