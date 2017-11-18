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NATO Genel Sekreteri skandal için Erdoğan'dan özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Norveç’teki skandal olaya dair özür diledi.

NATO Genel Sekreteri skandal için Erdoğandan özür diledi

18 Kasım 2017 21:23

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat özür dilediği telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti. Stoltenberg, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatılmış olduğuna ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğine dikkati çekti. Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına değinen Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini de belirtti. 

Derya Yetim
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

 

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