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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Afganistan’daki asker sayısı 16 bine çıkacak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’daki NATO Kararlı Destek Misyonu’nun asker sayısının 16 bine çıkarılacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistandaki asker sayısı 16 bine çıkacak

09 Kasım 2017 17:35

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı düzeyinde Kuzey Atlantik Konseyi oturumunun ardından yaptığı açıklamada, NATO müttefik ve ortaklarının Afganistan'daki asker sayısını 13 binden 16 bine artırma kararı alındığını açıkladı. Stoltenberg, ABD’nin yüzde 50 katkı sağladığını belirterek 27 müttefik ülkenin, gelecek aylarda Afganistan’daki asker sayılarını arttıracağını aktardı. Afgan güçlerine maddi desteğin devam edeceğini aktaran Stoltenberg, 2020 yılına kadar desteğin süreceğini belirtti. Kararlı Destek Misyonu ortakları ve Afganistan'ın Savunma Bakan Vekili Tarık Şah Bahrami'yle Afganistan’daki durumu görüştüklerini belirten Stoltenberg, Afganların haklarını koruma, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğü konularını ele aldıklarını belirtti.

Etiketler: afganistan, Stoltenberg

 

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