NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Japonya’da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilk kez gerçekleştirdiği Doğu Asya ziyaretinin ilk durağı olan Japonya’ya geldi. Jens Stoltenberg, buradaki resmi temasları çerçevesinde Sasakawa Barış Vakfı sponsorluğunda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında güvenlik uzmanlarıyla bir araya geldi. Özellikle Kuzey Kore tehdidi ve bölgesel tehditlerin değerlendirildiği toplantıda, NATO’yla yürütülen işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Stoltenberg, güvenlik yetkilileriyle katıldığı yuvarlak masa toplantısının ardından Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Savunma Bakanı Itsunori Onodera ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Stoltenberg, Japonya’ya Afganistan’daki istikrarı sağlama çabalarına katkılarından dolayı övgüde bulundu. NATO ve Japonya işbirliğindeki gelişmelerden dolayı memnuniyetini dile getiren Stoltenberg, NATO ve Japonya'nın siber savunma ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğini daha da derinleştirebileceğini vurguladı. Görüşmenin ardından, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Stoltenberg ve Kono'nun Kuzey Kore'ye "baskıyı üst seviyeye" çıkarmanın gerekliliği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Jens Stoltenberg’in, yarın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi bekleniyor. Yokosuka kentindeki Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üssünü ziyaret edecek olan Stoltenberg, Tokyo'daki Japonya Ulusal Basın Kulübünde bir konuşma yapacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 4 günlük Japonya ziyaretinin ardından Çarşamba günü Güney Kore'ye geçecek.