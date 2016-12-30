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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye’ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, Suriye’de sağlanan ateşkes mutabakatından dolayı Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.


30 Aralık 2016 15:49

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, talebin karşı taraftan geldiği ve Stoltenberg’in Suriye’de sağlanan ateşkes mutabakatından dolayı Çavuşoğlu’na tebriklerini ilettiği kaydedildi. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ve süreç bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımların yanı sıra Irak’taki askeri eğitim/donatım faaliyetleri, koalisyonun El Bab’a hava desteği, Libya’daki gelişmeler ve NATO’nun Türkiye’ye desteği konularının ele alındığı öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in en kısa zamanda bir araya gelmek konusunda mutabakata vardıkları belirtildi.  

İlker Turak
ANKARA 


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