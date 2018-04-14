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NATO Genel Sekreteri: 'Suriye operasyonunu destekliyorum'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyonu desteklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri: Suriye operasyonunu destekliyorum

14 Nisan 2018 07:07

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.

NATO'nun, Suriye’nin kimyasal silah kullanımını uluslararası norm ve anlaşmalara açık bir ihlal olduğunu ifade ederek sürekli kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez" diye konuştu. Stoltenberg, şunları kaydetti: 

"NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Kimyasal Silah Sözleşmesini korumanın önemli olduğuna inanıyor. Bu, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir cevap gerektirmektedir"  

 

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