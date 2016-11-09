NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’’nin 45’inci Başkanı seçilen Donald Trump’ı tebrik ederek, “Başkan seçilen Trump ile çalışmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Hibrid savaşların, siber saldırıların ve terör tehdidinin de yer aldığı zorlu yeni güvenlik ortamı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Stoltenberg, ABD’nin ortaklı her zamanki gibi önemli” dedi. İttifakımız, barış zamanında ABD’yi en yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Güçlü bir NATO, ABD’ye de Avrupa'ya da yarar. NATO, yeni güvenlik durumuna kararlılıkla karşılık veriyor. Ancak, daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Trump ile bir araya gelmeyi ve gelecek yıl Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesinde kendisini karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

