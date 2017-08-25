NATO: 'Rusya, askeri tatbikatlar konusunda şeffaf olmalı'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ziyaretinde, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Rusya’nın askeri tatbikatlarını ittifakın yakından takip edeceğini belirterek, Moskova’ya bu tatbikatlara ilişkin şeffaf olması yönünde çağrıda bulundu.

“Bütün ülkeler, silahlı kuvvetleriyle tatbikat yapma hakkına sahiptir. Ancak bu ülkeler şeffaf olma yükümlülüğüne saygı göstermelidir” diyen Stoltenberg, bir müttefike yapılan saldırının tüm ittifaka yönelik olacağını ifade ederek, “Burada sorun, çatışmaları önlemektir” şeklinde konuştu.

Uluslararası anlaşmaya göre dış gözlemciler olmadan tatbikatta en fazla 13 bin asker görevlendirilebilir. Rusya, 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikata 13 bin askerin katılacağını bildirmişti. Batılı tahminlere göre ise birliklerin sayısı çok daha fazla.