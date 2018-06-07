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NATO Savunma Bakanları Brüksel’de toplandı

NATO Savunma Bakanları Brüksel’deki yeni karargahta Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanlığı Oturumu’na katıldı.

NATO Savunma Bakanları Brükselde toplandı

07 Haziran 2018 23:51

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yeni karargah binasında Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanlığı Oturumu düzenlendi. Oturumun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısı düzenledi. Güvenliği güçlendirmek için yeni adımlar atıldığını söyleyen Stoltenberg, bakanların yeni komuta yapısını bin 200’denf azla personel ile güçlendirme kararı aldığını ifade etti. Stoltenberg, “Atlantik odaklı Müşterek Kuvvet Komutanlığının merkezinin, ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk'ta olması ve Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığının da Almanya'nın Ulm kentinde konuşlandırılması kararı aldık” dedi.

Oturumda NATO Hazırlık Girişimi konusunda anlaşma sağlandığını ifade eden Stoltenberg, buna göre müttefiklerin 30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemisini, 30 gün veya daha az sürede göreve hazır durumda tutulacağını ifade etti. Stoltenberg, bu anlaşmanın İttifak genelinde bir hazırlık kültürünü aşılamadaki kararlılığın göstergesi olduğunun altını çizdi.

Savunma harcamaları konusunda ise Stoltenberg, 4 yıl art arda artış yaşandığını belirtti. Tüm müttefiklerin savunma harcamalarında kesintiyi durduğunu ifade eden Stoltenberg, müttefiklerin savunma harcamalarını arttırdığını belirtti.

Müttefiklerin NATO misyonlarına ve operasyonlarına katkılarının arttığını da söyleyen Stoltenberg, “Elbette, daha yapacak çok işimiz var. Yük paylaşımı gelecek ay zirvenin önemli bir teması olacak. Tüm müttefiklerin çabalarına devam etmelerini bekliyorum” diye konuştu.

Bakanların siber savunmadaki gelişmelere de değindiğini söyleyen Stoltenberg, “Yeni komuta yapısının bir parçası olarak bir Siber Operasyon Merkezi kurmaya da karar verdik” dedi.  

 

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