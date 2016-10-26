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NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

NATO Bakanları toplantısı Brüksel’de başladı.

NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

26 Ekim 2016 14:30

NATO Savunma Bakanları, Temmuz ayında Varşova’da yapılan NATO Zirve’sinde alınan kararları ileriye götürmek için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geliyor. İki gün sürecek olan toplantıda Savunma Bakanları bugün, ittifakın doğusu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki NATO varlığının güçlendirilmesi planını görüşecek. Rusya’nın NATO sınırlarındaki son askeri hareketliliğini de görüşecek olan bakanlar, ilerleyen saatlerde ise NATO’nun üye ülkelerin sınırları dışındaki ülkelerde istikrarın korunması üzerinde yoğunlaşacak. Bakanlar aynı zamanda NATO’nun Irak için eğitim ve kapasite geliştirme konusundaki ilerleyişini gözden geçirecek.

Toplantıya, Savunma Bakanı Fikri Işık katılıyor. 

Etiketler: NATO Savunma Bakanları


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