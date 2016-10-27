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NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel’de ikinci gününde devam ediyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde

27 Ekim 2016 13:31

Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı bugünkü toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan toplantıda NATO-AB işbirliği ele alınacak.

Güçlü bir Avrupa’nın güçlü bir NATO anlamına geldiğini ifade eden Stoltenberg, “NATO’nun Türkiye, Yunanistan ve AB Sınır Güvenliği Birimi Frontex’e destek verdiği Ege Denizi’nde olduğu gibi hiç olmadığı kadar daha yakın çalışmaya hazırız. Birlikte insan kaçakçılığı bağlantısını keseceğiz” dedi.

Bugünkü oturumda NATO-AB işbirliğinin nasıl güçlendirilebileceğinin de ele alınacağını aktaran NATO Genel Sekreteri, toplantıya katılanlara teşekkür etti.


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