NATO Savunma Bakanları toplantısı ikinci gününde

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Savunma Bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor. İkinci gününde devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de katılıyor. Toplantının bugünkü gündeminde Afganistan’ın güvenliği ve yapılabilecekler ayrıca DEAŞ’la mücadele konuları yer alıyor. Toplantının açılış konuşmasında Afgan güçlerinin yaşadıkları zorluklara değinen Stoltenberg, toplantı konusunun Afganistan olacağını belirtti. Afganistan’da artan saldırıları görüşeceklerini kaydeden Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan’ın uluslararası terörizmle mücadelesinde daha fazla destek vermeye ve güçlendirmeye katkıda bulunacaklarına devam edeceklerini belirtti. NATO Genel Sekreteri bölgede kalıcı bir siyasi çözüm yolunun aranacağını aktardı.

Toplantının ilk gününde ise NATO komuta yapısı ve siber saldırılarla mücadele konusu ele alınmıştı. Stoltenberg, “NATO Komuta yapısı ittifakın bel kemiğidir. Bu komuta yapısı, değişen güvenlik koşullarını yansıtmak ve müttefikin uyumlu bir şekilde çalışmasına imkan sağlıyor. Bu noktada komuta yapısının sağlam, çevik ve amacına tam uyacak şekilde gelişmeye devam etmesi gerekir. Bu nedenle bugün bakanlar Atlantik ve Avrupa’nın dört bir yanındaki birlikleri iyileştirmek için yeni komutanlıklarla uyarlanmış NATO Komuta yapısı için bir taslak üzerinde anlaşmaya varacaklar. Ayrıca yol, demiryolları ve havaalanı gibi sivil altyapı için askeri gereksinimlerimizi güncellemeliyiz. Bu NATO için hayati öneme sahiptir” demişti.

Öte yandan, toplantıya katılan Nurettin Canikli, zirve kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Canikli dün İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ABD'li mevkidaşı James Mattis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmişti. Bakan Canikli bugün ise Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor ile bir araya geldi.

