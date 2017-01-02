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NATO, Türkiye için bayrakları yarıya indirdi

NATO’nun Brüksel’deki karargahında bulunan bayraklar İstanbul’da gece kulübüne gerçekleştirilen saldırının ardından Türkiye için yarıya indirildi.


02 Ocak 2017 17:07

İstanbul’da bulunan gece kulübüne yılbaşı gecesi gerçekleştirilen saldırının ardından Türkiye’ye destek mesajları geldi. Bugün de bir destek NATO’dan geldi. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında bulunan tüm bayraklar Türkiye ile dayanışma için yarıya indirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, “2017’ye trajik bir başlangıç. Duygu ve düşüncelerim yeni yılı kutlayanlara yönelik saldırıdan etkilenenlerle ve Türk halkıyla” ifadelerini kullanmıştı.
 

Etiketler: Nato, Türkiye


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