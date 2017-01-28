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NATO’da görevli 40 yüksek rütbeli Türk subayı Almanya’ya iltica talebinde bulundu

Almanya’daki NATO üssünde görevli yüksek rütbeli 40 subayın Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

NATOda görevli 40 yüksek rütbeli Türk subayı Almanyaya iltica talebinde bulundu

28 Ocak 2017 13:30

Konuyla ilgili Alman medyasında çıkan haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmeleri istenen subayların Türkiye’ye dönmeleri halinde hapse atılacakları ve işkenceye maruz kalacakları gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeyerek Almanya’ya iltica talebinde bulundukları bildirildi. Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssünde Türkiye adına NATO askeri olarak görev yapan subayların iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine iltica taleplerindeki gerekçeleri incelendikten sonra karar verilecek.

Mehmet Koca
 

Etiketler: almanya, Nato


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