Konuyla ilgili Alman medyasında çıkan haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmeleri istenen subayların Türkiye’ye dönmeleri halinde hapse atılacakları ve işkenceye maruz kalacakları gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeyerek Almanya’ya iltica talebinde bulundukları bildirildi. Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssünde Türkiye adına NATO askeri olarak görev yapan subayların iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine iltica taleplerindeki gerekçeleri incelendikten sonra karar verilecek.

Mehmet Koca

