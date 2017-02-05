Diğer
Kategoriler

NATO’dan Irak’a eğitim üssü

NATO, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Iraklı güçlerin eğitilmesi amacıyla Irak’a üs kuruyor.

NATOdan Iraka eğitim üssü

05 Şubat 2017 16:47
NATO’dan Irak’a eğitim üssü - Tıkla İzle

Terör örgütü ile mücadele kapsamında önemli bir adım atan NATO, Iraklı güçlerin eğitilmesi için Irak’a çok uluslu ekip konuşlandırıyor. Farklı ülkelerden gelecek olan eğitmenler, Iraklı güçlere el yapımı patlayıcıların (IED) nasıl imha edilmesi gerektiğini anlatacak. Iraklı güçlerin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde daha aktif bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla hazırlanan program, NATO Barış ve Güvenlik İçin Bilim Programı öncülüğünde gerçekleştirilecek.

Romanya ordusunda görevli Binbaşı Gheorghe Dragos, NATO’nun Iraklı güvenlik güçlerinin gelecek görevlerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeleri için Irak’taki eğitimcilerin çalışma planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi talebinde bulunduğunu ifade etti. Dragos, “Bizim bu konudaki asıl hedefimiz, eğitim alanların diğer öğrencilere el yapımı patlayıcıların nasıl etkisiz hale getirileceğini öğretmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak kaliteli eğitim uygulamak. Bu nedenle sorumluluğumuz son derece büyük. Çünkü, öğrencilerimiz savaşçıdır ve eğitimden sonra savaşacaklar” dedi.

İspanyol ordusunda görevli Albay Juan Enrique Gomez Martin ise görevlerinin patlayıcılarla mücadele konusunda NATO’yu desteklemek olduğunu kaydederek, “El yapımı patlayıcılar, düşük maliyetli silahlardır, elde etmek oldukça kolaydır ve son derece de etkilidirler. Korkuyu ve terörü ateşlemenin yanında insanların ölümüne de neden oluyor. Bu patlayıcılara karşı mücadele vermek zorundayız ve bu da bizim merkezimizin görevi” ifadelerini kullandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!