NATO'dan Türkiye açıklaması

Almanya'nın başkenti Berlin'de German Atlantic Society adlı kuruluşun düzenlediği programda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, ülkelerin belirsiz bir güvenlik ortamı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, bu nedenle Avrupa ve Kuzey Amerika ile güvenlik bağlarını güçlendirmek için çalışıldığını söyledi. ABD'nin daha fazla asker, daha fazla ekipman göndererek ve daha fazla askeri tatbikat yaparak Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'da ilk defa askeri varlığını artırdığını belirten Stoltenberg, “ABD, son yıllarda Avrupa'daki askeri varlığı için finansmanını yüzde 40 oranında artırdı” dedi.

Avrupa'nın da askeri gücünü arttırdığını ifade eden Stoltenberg, geçtiğimiz hafta NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu iki kıta arasında gerçek savunma işbirliğinin bir gösterisidir” dedi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ile ilgili de Stoltenberg, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi. INF anlaşmasına yönelik tehditlerin oldukça ciddi olduğunu belirten Stoltenberg, güvenlik ortamının zorlu olduğunu, bu nedenle güçlü olmak gerektiğini ifade ederek, “Bu nedenle Avrupa'nın kendini savunma çabalarının artması, Avrupa'nın güvenliği için önemlidir. Bu NATO'yu daha da güçlendirebilir” diye konuştu.

Bu yüzden bu çabaları memnuniyetle karşıladığını dile getiren Stoltenberg, “Güneydeki Türkiye gibi terörizme karşı kilit öneme sahip ülkeler olmaksızın Avrupa'nın güvenliğini sağlamak imkansız” dedi.