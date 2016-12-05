NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, iki gün boyunca NATO Dışişleri Bakanlarının güvenlik sorunlarını ele alacaklarını ve bu sorunlarla nasıl mücadele edileceğini ifade etti. Bakanların NATO-AB işbirliğini ele alacaklarını sözlerine ekleyen Stoltenberg, barışçıl düzene yeni yöntemlerle meydan okunduğu zaman NATO ve AB’nin daha yakından çalışması gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, ileriye doğru önemli bir adım kaydedeceklerine inandığını aktararak, AB ile işbirliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Yarın yapılacak toplantıda NATO’nun doğu ve güneydeki komşuların kapasitesinin arttırılması konusunun da le alınacağını hatırlatan Stoltengberg, Çarşamba günü ise Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani ile bir araya geleceklerini bildirdi. Ukrayna’daki son durumun da görüşüleceğini aktaran Stoltenberg, ateşkesin her gün hatta yüzlerce kez ihlal edildiğini sözlerin ekledi.

“TÜRK GÖREVLİLERİNİN İLTİCA BAŞVURUSU NATO’NUN KARARINA BAĞLI DEĞİL”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye’nin sadece stratejik coğrafi konumundan dolayı değil aynı zamanda farklı sebeplerden önemli bir müttefik olduğunu belirterek, Türkiye’nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını da hatırlattı. Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede de önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin hem NATO hem de Avrupa için önemli olduğunu bildirdi. Türkiye’yi defalarca hatta darbe girişiminin de ardından ziyaret ettiğini belirten Jens Stoltenberg, Türkiye’nin terör saldırılarının yanı sıra yüzlerce insanın öldürüldüğü ciddi darbe girişimiyle de karşı karşıya kaldığını bildirdi. Ankara’da bomba ve F16 saldırının verdiği hasarı gördüğü TBMM ziyaretinin son derece şok edici olduğunu dile getiren NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin darbe girişiminin ardındaki isimleri yargılama hakkına sahip olduğunu hatırlattı. “NATO’da görevli bazı Türk görevlileri bazı NATO ülkelerinde iltica başvurusunda bulundu” diyen Stoltenberg, “Sonuç ülkelerin kararına bağlıdır. NATO’nun kararına bağlı değildir” dedi. NATO Genel Sekreteri Suriye’ye komşu olan NATO müttefiki Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı görüşmelerine yönelik soruyu yanıtlayan Stoltenberg, “Türkiye’nin Rusya ile yaptığı görüşmeler Türkiye’nin ittifak içindeki yükümlülüklerine aykırı değil. Aksine, Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesinden bu yana Moskova ve Ankara arasında doğrudan diyalog kurulmasını gerektiğini ifade ettik. Doğrudan iletişim kurulmasını memnuniyetle karşıladık. Hiçbir zaman da Rusya’nın tecrit edilmesi çağrısında bulunmadık” açıklamasını yaptı.