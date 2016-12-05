Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » NATO’dan “Türkiye-Rusya görüşmeleri" açıklaması

NATO’dan “Türkiye-Rusya görüşmeleri" açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin Rusya ile yaptığı görüşmeler Türkiye’nin ittifak içindeki yükümlülüklerine aykırı değil. Aksine, Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesinden bu yana Moskova ve Ankara arasında doğrudan diyalog kurulmasını gerektiğini ifade ettik” dedi.

NATOdan “Türkiye-Rusya görüşmeleri&quot; açıklaması

05 Aralık 2016 15:59

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, iki gün boyunca NATO Dışişleri Bakanlarının güvenlik sorunlarını ele alacaklarını ve bu sorunlarla nasıl mücadele edileceğini ifade etti. Bakanların NATO-AB işbirliğini ele alacaklarını sözlerine ekleyen Stoltenberg, barışçıl düzene yeni yöntemlerle meydan okunduğu zaman NATO ve AB’nin daha yakından çalışması gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, ileriye doğru önemli bir adım kaydedeceklerine inandığını aktararak, AB ile işbirliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Yarın yapılacak toplantıda NATO’nun doğu ve güneydeki komşuların kapasitesinin arttırılması konusunun da le alınacağını hatırlatan Stoltengberg, Çarşamba günü ise Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani ile bir araya geleceklerini bildirdi. Ukrayna’daki son durumun da görüşüleceğini aktaran Stoltenberg, ateşkesin her gün hatta yüzlerce kez ihlal edildiğini sözlerin ekledi.

“TÜRK GÖREVLİLERİNİN İLTİCA BAŞVURUSU NATO’NUN KARARINA BAĞLI DEĞİL”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye’nin sadece stratejik coğrafi konumundan dolayı değil aynı zamanda farklı sebeplerden önemli bir müttefik olduğunu belirterek, Türkiye’nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını da hatırlattı. Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede de önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin hem NATO hem de Avrupa için önemli olduğunu bildirdi. Türkiye’yi defalarca hatta darbe girişiminin de ardından ziyaret ettiğini belirten Jens Stoltenberg, Türkiye’nin terör saldırılarının yanı sıra yüzlerce insanın öldürüldüğü ciddi darbe girişimiyle de karşı karşıya kaldığını bildirdi. Ankara’da bomba ve F16 saldırının verdiği hasarı gördüğü TBMM ziyaretinin son derece şok edici olduğunu dile getiren NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin darbe girişiminin ardındaki isimleri yargılama hakkına sahip olduğunu hatırlattı. “NATO’da görevli bazı Türk görevlileri bazı NATO ülkelerinde iltica başvurusunda bulundu” diyen Stoltenberg, “Sonuç ülkelerin kararına bağlıdır. NATO’nun kararına bağlı değildir” dedi. NATO Genel Sekreteri Suriye’ye komşu olan NATO müttefiki Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı görüşmelerine yönelik soruyu yanıtlayan Stoltenberg, “Türkiye’nin Rusya ile yaptığı görüşmeler Türkiye’nin ittifak içindeki yükümlülüklerine aykırı değil. Aksine, Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesinden bu yana Moskova ve Ankara arasında doğrudan diyalog kurulmasını gerektiğini ifade ettik. Doğrudan iletişim kurulmasını memnuniyetle karşıladık. Hiçbir zaman da Rusya’nın tecrit edilmesi çağrısında bulunmadık” açıklamasını yaptı.

Etiketler: DEAŞ, Nato, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç