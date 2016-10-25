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NATO’nun AWACS uçağı Konya’dan uçuşlara başladı

NATO’nun DEAŞ ile mücadelede kullandı AWACS uçağı Konya’dan havalanarak uçuşlarına başladı.


25 Ekim 2016 16:28

NATO’nun terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında kullandığı erken uyarı sistemli AWACS uçağı Türkiye’den havalanarak uçuşlarına başladı. DEAŞ ile mücadele kapsamında görev yapacak uçaklar Konya’dan havalandı. AWACS uçağı, koalisyona terör örgütü DEAŞ ile mücadelede hava gözetleme ve durumsal farkındalık sağlamak amacıyla yalnızca Türkiye ya da uluslararası hava sahası üzerinde uçuş gerçekleştirecek. AWACS uçağı görev kapsamında, koalisyon tarafından gerçekleştirilecek hava saldırılarını koordine etmeyecek. NATO AWACS uçağı, NATO’nun teröre karşı daha geniş mücadelesinin bir parçası olarak koalisyona destek verecek. Bu destek NATO’yu koalisyonun bir parçası haline getirmeyecek.

Tuğgeneral Paddy Teakle uçağın radar aracılığıyla hava sahasının belli bir hacimde tüm trafiğini resmettiğini ve bunu veri irtibatıyla aynı ağdaki diğer aygıtlarla paylaştığını kaydetti. Suriye’de gerçekleştirilen koalisyon uçuşlarının bölgedeki hava trafiğini ve uçak çevresinde bir başka uçağın varlığını resmetmediğini kaydeden Teakle, AWACS uçağının pilotları durumdan haberdar edecek ve hava sahasını güvenli bir şekilde kullanmasına yardımcı olacak bu resmi sağlayabileceğini dile getirdi. “Bu meşru askeri imkan ve kabiliyettir” diyen Paddy Teakle, “Bu, koalisyona yardım sağladığımız ancak koalisyonun bir parçası olmadığımız anlamına gelen doğrudan destektir” ifadesini kullandı.

Etiketler: DEAŞ, Nato, Tuğgeneral Paddy Teakle


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