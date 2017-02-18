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NATO’ya ait 2 savaş gemisi Samsun’dan ayrıldı

Samsun Limanı'na demir atan NATO’ya ait 2 savaş gemisi bugün limandan ayrıldı.

NATOya ait 2 savaş gemisi Samsundan ayrıldı

18 Şubat 2017 10:57

Kuvvet Koruma ve Güvenlik Koordinasyon toplantısı için Samsun’a gelen NATO’ya bağlı Kanada Deniz Kuvvetlerine ait HMCS ST JOHNS (340) ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait SPS JUAN DEBORBOAN (F-102) savaş gemileri 3 gün kaldıkları Samsun’dan bu sabah itibariyle ayrıldı. Savaş gemileri limandan çıkarken römorkör yardımıyla döndürüldü, kontrollü bir şekilde limandan çıkışları sağlandı.

NATO savaş gemilerinin komutanları Albay Ruben Rodrigez Pena ve Yarbay Sheldom Gillis Samsun’da bulundukları süre içerisinde Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etmişti.

NATO savaş gemileri İstanbul’a doğru hareket ederken, bir sonraki duraklarının Ege ve Akdeniz olduğu belirtildi. 

Erdi Demür

Etiketler: NATO savaş gemileri, Samsun


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