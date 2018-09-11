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Navaz Şerif’in eşi hayatını kaybetti

Navaz Şerif’in eşi hayatını kaybetti
Navaz Şerif’in eşi hayatını kaybetti

İngiltere’nin başkenti Londra’da kanser tedavisi gören eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in eşi Gülsüm Navaz hayatını kaybetti.

Pakistan Müslüman Ligi (Navaz) lideri Şahbaz Şerif, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir hastanede 1 yıldır lenf kanseri tedavisi gören eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in eşi 68 yaşındaki Gülsüm Navaz’ın kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Gülsüm Navaz’a 2017 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu. Navaz Londra’daki Harley Street kliniğinde defalarca kemoterapi ve radyoterapi görmüştü. Gülsüm Navaz’ın oğlu Hüseyin Navaz geçen aydan beri daha iyi olduğunu belirtmişti. Durumu kötüleşen Gülsüm Navaz dün gece yeniden solunum cihazına bağlanmıştı.

Gülsüm Navaz’ın cenazesi Pakistan’da toprağa verilecek.  

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