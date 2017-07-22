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Naylon faturayla 7 milyonluk vurgun

İstanbul’da, hazırladıkları naylon faturayı piyasaya sürerek 7 milyon lira haksız kazanç elde eden şebeke çökertildi. Olay ile ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Naylon faturayla 7 milyonluk vurgun

22 Temmuz 2017 16:30

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, naylon fatura bastıkları ve bu faturaları piyasaya sürdükleri ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekeyi takibe alan mali polis, İstanbul genelinde son 7 günde düzenlenen 9 ayrı operasyonda 12 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda firmaya ait kaşe, mühür, irsaliye ile boş ve dolu fatura koçanları ele geçirildi. Şebeke üyelerinin, değişi firma adına toplam 7 milyon lira değerinde naylon fatura bastığı ve bu faturaları yüzde 3 ile 8 arasında komisyon alıp piyasaya sürdükleri ileri sürüldü. Polisin şebekeden ele geçirdiği naylon fatura, irsaliye, mühür ve kaşeler, incelenmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na gönderildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sadık Kahraman


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