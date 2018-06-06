Naz Aydemir Akyol anne olacağı için voleybola ara verdi

CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Kupası ve KupaVoley şampiyonluklarıyla geçtiğimiz sezonu dört kupayla kapatan VakıfBank Spor Kulübü'nde 2012-2013 sezonundan bu yana forma giyen Naz Aydemir Akyol, voleybol kariyerine tatlı bir ara veriyor. 28 yaşındaki pasör, kısa süre içinde annelik sevinci yaşayacak. VakıfBank'ta 6 yıl görev yapan Naz Aydemir Akyol, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank Spor Kulübü, resmi internet sitesinden Naz Aydemir Akyol için bir mesaj paylaşarak, "2012-2013 sezonundan bu yana sarı-siyahlı formamızı başarıyla terleten Naz Aydemir Akyol, voleybola ‘tatlı’ bir ara veriyor. Anne olmaya hazırlanan Naz Aydemir Akyol ve eşi Cenk Akyol'a yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Altı yıl boyunca VakıfBank Spor Kulübü'nde görev yapan Naz Aydemir Akyol, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.